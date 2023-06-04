الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رصاصة وجثة مجهول.. جهود أمنية لحل لغز العثور على شاب ملقى بالطريق بأكتوبر

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهول مصاب بطلق ناري على الطريق في أكتوبر من خلال فحص علاقات المجني عليه عقب تحديد هويته لبيان أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة وتتبع خط سير الجناة وضبطهم.

 

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بطريق البادية بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار إصابة بطلق ناري وملقى بالطريق العام، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى عقب حضور فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثمان.

 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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