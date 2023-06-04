تفاصيل حرق شاب منزل عمته بسبب ابنتها فى حلوان

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة إشعال شاب النيران في منزل عمته بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتل ابنها، وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم ذهب لمنزل عمته، وقابل ابنتها وحاول المزاح معها بصفعها، وعندما رفضت وسبته تدخلت والدتها وشقيقها، فتعدى عليها بالضرب عدة مرات، حتى توجهت برفقة والدتها وحررت محضرا ضده.

وتبين أن الأسرة حاولت عقد جلسات صلح، لكنهم رفضوا، فالمتهم قرر الانتقام منهم واشترى 3 زجاجات بنزين، وهاجمهم فألقى زجاجتين على باب الشقة لحرقهم، وتدخل ابن عمته لمنعه فرماه بالزجاجة الأخيرة، حيث أمسكت فيه النيران وأصيب بحروق بنسبة 80% في أنحاء جسده.



نقلت الأسرة المجني عليه إلى المستشفى وحجزه الأطباء بالرعاية المركزة ووضع على جهاز التنفس الصناعي لإنقاذه، لكن بعد يومين لفظت أنفاسه الأخيرة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.