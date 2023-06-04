"الشرقاوي": الدولة المصرية لديها الرغبة في حل مشكلات المستثمرين

أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل مقترح المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وقال الشرقاوي، إن ماجاء بشأن هذا القرار يُعد من القرارات التنفيذية والتصحيحية التي تصدر وفق التوجهات الصادرة من المجلس الاعلي للاستثمار الذي عقد في 17 مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم صدور 22 قرارًا بعد هذا الاجتماع، مؤكدًا أن جميع القرارات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة جذب الاستثمار الخاص الأجنبي المباشر ومحاولة إيجاد حلول جيدة وناجزة لمشاكل المستثمرين الأجانب.

وأوضح في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية ستساعد علي حل هذه المشكلات والعقبات أثناء فترة التأسيس وبدء الأعمال هي مشكلة التأشيرات والحصول على الإقامة المؤقتة ومدتها وارتباطها بفتح الحسابات البنكية التأسيسية، الأمر الذي كان مصدراً لازعاج عدد كبير من المستثمرين الأجانب وكان يشكل في بعض الأحيان حالة من العراقيل والارتباك في مراحل بدء الأعمال، مثل هذه القرارات التنفيذية.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.