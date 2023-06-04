صب على الجثمان خرسانة.. تعيين حراسة على مسرح جريمة مقتل طفل والتمثيل بجثته بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بتعيين حراسة على مسرح جريمة العثور على جثة طفل لقي مصرعه على يد شاب أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة في المرج لحين الانتهاء من رفع البصمات والتحقيق.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله "مروان، 10 سنوات" عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لسطح عقاره وقام بالتعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم عقب قتل الطفل قام بالتمثيل بالجثة بصب خرسانة عليها لإخفاء الجثة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.