"سلامة الغذاء" تبحث التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا

التقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المستشار جيورجي نديالكوف رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا خلال الفترة القادمة، لا سيما فيما يتعلق بنفاذ الصادرات الغذائية بين البلدين.

وقال الهوبي في تصريحات له اليوم الأحد، إن صادرات مصر من السلع الغذائية لبلغاريا في الربع الأول من العام الجاري تمثلت في ملح الطعام والذي احتل المرتبة الأولى ثم الفاصولياء الطازجة والمجمدة، أما واردات بلغاريا إلى مصر فقد جاءت زيوت عباد الشمس في المرتبة الأولى، معربا عن أمله في زيادة حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشاد المستشار جيورجي نديالكوف رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة البلغارية بالقاهرة باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستعرض دور منظمة سلامة الغذاء البلغارية والتي تأسست في عام 2011، مؤكدًا رغبة بلاده في تقديم كافة أوجه التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

كما التقى رئيس هيئة سلامة الغذاء إليزابيث ميلو الملحق الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وميلندا ميادور مستشار شئون الزراعة في السفارة الأمريكية لدعم الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تسهم مجهوداتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية خاصة وأن السوق الأمريكي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وأكد الهوبي، حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لاستمرار تدفق حركة التبادل التجاري بين البلدين خاصة المنتجات الغذائية.

ومن جانبها أعربت إليزابيث ميلو الملحق الزراعي الجديد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادتها بلقاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأشادت بدور هيئة سلامة الغذاء الحيوي كجهة رقابية

كما إلتقى الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أماندا هودجز مديرة التجارة وتمكين الأسواق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسامي حسيني المستشار الزراعي بالسفارة الأسترالية بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء ان اللقاء تناول استعراض الجانب الأسترالي لدعم دراسة بحثية على بعض منتجات اللحوم المجمدة المستوردة للوصول إلى النتائج الأدق والأمثل والمتعلقة بفترات الصلاحية اللازمة لتخزين تلك المنتجات، موضحا أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد السوق الأسترالي من الأسواق المهمة التي تستورد مصر منها الفول، العدس، القمح، أيضًا اللحوم والكبدة المجمدة.