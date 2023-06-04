الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض مقتل مستريح على يد ضحاياه في القليوبية

جثة
جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات واقعة مقتل عامل وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة بالقليوبية.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالقليوبية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وبحوزتهم جوال "بلاستيكي" قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص عثر بداخل المخزن على جوال بداخله جثة عامل، مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" وبها جروح متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل الجوال.

ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجازه بشقة بالطابق الأرضي إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيداً للتخلص منه، كما أرشدوا عن هاتفين، حافظة نقود المجنى عليه، السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية عامل مقتل القليوبية بلاستيكى جثة

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