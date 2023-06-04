حصاد 9 سنوات.. توصل الغاز لـ8 ملايين وحدة سكنية في 9 سنوات

حقق قطاع البترول المصري خلال الـ9 سنوات الماضية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتائج أعمال شهد لها الجميع وانعكست على الاقتصاد القومي وكذلك اقتصاد القطاع وكياناته.

حصاد 9 سنوات.. توصل الغاز لـ لـ8 ملايين وحدة سكنية في عهد السيسي

منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية، وشهد قطاع البترول نقلة نوعية اتسمت بالتكامل والإدارة الكفؤ واستشراف آفاق جديدة للمستقبل، فقد تم تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية لـ خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، وزيادة محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

تمكنت وزارة البترول والشركات التابعة لها من زيادة عدد الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعي في جميع محافظات مصر لـ14 مليون وحدة سكنية، بما يعكس حجم الطفرة التي شهدها هذا النشاط والاهتمام الكبير الذى أولته الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة منذ عام 2014 لزيادة عدد الأسر المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية وإحلالها محل أسطوانات البوتاجاز بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن المواطنين وعن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وقام قطاع البترول بتوصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 مليون وحدة سكنية خلال السنوات التسع، يأتي هذا في ظل مبادرة وزارة البترول التي بدأت عام 2018 بتوجيهات رئاسية لتقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل بشكل ميسر على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد بالنسبة للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بنظام المشروع، وبلغ إجمالي الوفر في استهلاك البوتاجاز نتيجة وجود أكثر من 14 مليون وحدة سكنية تستفيد بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية نحو 253 مليون أسطوانة والدعم الموجه لها في الموازنة العامة للدولة .

جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروعات توصيل الغاز ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) حيث بدأت نحو 102 منطقة على مستوى الجمهورية بدأت الاستفادة بالغاز الطبيعي لأول مرة خلال الشهور الماضية من العام المالي 2022/2023 على الرغم من التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، بعد انتهاء قطاع البترول من أعمال توصيل الشبكات وإطلاق الغاز الطبيعي بمنازل تلك المناطق.

وتشهد مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ خطوط وشبكات الغاز لنحو 926 قرية حتى الآن ، حيث يجرى إقامة شبكات الغاز الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 234 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعي إليها علاوة على 203 قرية جار تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها، وبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة وإحلاله محل السولار حوالى 3700 مخبز .

وفى إطار توجه الدولة لتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في كافة المرافق فقد تم تركيب حوالي مليون و 805 ألف عداد غاز طبيعى مسبق الدفع حتى الآن، وتيسيراً على العملاء تم توفير خدمة إعادة شحن كارت العداد المنزلى مسبق الدفع عن طريق شركات الشحن الإلكتروني ( فورى – ضامن – بى بلس وغيرها ) ، وعلى جانب آخر فقد تم مؤخراً الانتهاء من اعتماد العدادات التجارية مسبقة الدفع وذلك تمهيداً لاستخدامها لدى عملاء النشاط التجارى.