ضبط متهمين بسرقة سيارات ومدارس فى القاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة سيارات ومدارس.

وتبين سرقة مبلغ مالي من عامل، يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بجرح سطحي بالذراع، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثين إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.