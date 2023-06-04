الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس

الاعدادي
الاعدادي

ارتفعت معدلات البحث عن رابط  نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس بعد إعلان ظهور النتيجة للصف الثالث الاعدادي واعتمادها من محافظ السويس والبحث عنها من خلال رقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس 

ينشر موقع الدستور لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس برقم الجلوس للطلاب مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

الدخول على رابط لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس 

https://natiga.dostor.org/63/

ادخال الكود الموجود في المربع المكتوب 

كتابة رقم الجلوس

الضغط على كلمة بحث 

اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس

وكان قد اعتمد لواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، صباح اليوم الأحد، نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 85.10%، و100% للمدارس المهنية، لطلبة وطالبات مدارس محافظة السويس البالغ عددهم  14436 طالبا نجح منهم 11841 وغاب عن الحضور 521 طالبا. 

وبلغت نسبة نجاح طلاب الصم والبكم وصلت إلى 100%، بينما نجح 69.09 من إجمالي عدد الطلبة والطالبات المكفوفين الذين تقدموا للامتحان.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب الناجحين في الصف الثالث الاعدادي.

ووجه مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

المجموع الكلي 280 درجة

اللغة العربية 80 درجة

 اللغة الإنجليزية 60 درجة

 الدراسات الاجتماعية 40 درجة

 الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية 40 درجة

 التربية الفنية 20

 الحاسب الآلي 20 درجة

txt

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 في باقي المحافظات

txt

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس 2023.. ونسب النجاح

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس

الأكثر قراءة

رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (صور)

بعد احتضان جيل بايدن لها.. الطالبة بسملة لـ"الدستور": "انبهرت بنا ووصفتنا بالأذكياء"

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

المشدد 6 سنوات وغرامة لمتهمين بالاتجار فى المخدرات

"الاختيار والمشخصاتى 2".. أعمال جسدت ثورة 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة