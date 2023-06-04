ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس بعد إعلان ظهور النتيجة للصف الثالث الاعدادي واعتمادها من محافظ السويس والبحث عنها من خلال رقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس

ينشر موقع الدستور لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس برقم الجلوس للطلاب مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجميع.

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https://natiga.dostor.org/63/

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اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة السويس

وكان قد اعتمد لواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، صباح اليوم الأحد، نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 85.10%، و100% للمدارس المهنية، لطلبة وطالبات مدارس محافظة السويس البالغ عددهم 14436 طالبا نجح منهم 11841 وغاب عن الحضور 521 طالبا.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الصم والبكم وصلت إلى 100%، بينما نجح 69.09 من إجمالي عدد الطلبة والطالبات المكفوفين الذين تقدموا للامتحان.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب الناجحين في الصف الثالث الاعدادي.

ووجه مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

المجموع الكلي 280 درجة

اللغة العربية 80 درجة

اللغة الإنجليزية 60 درجة

الدراسات الاجتماعية 40 درجة

الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية 40 درجة

التربية الفنية 20

الحاسب الآلي 20 درجة