ضبط مسجل خطر متورط في سرقة جنط سيارة بالقاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط مسجل خطر، متورط في سرقة جنط سيارة من أمام أحد محال الإطارات.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية.

تم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه مالك المحل المُشار إليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.