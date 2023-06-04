الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر متورط في سرقة جنط سيارة بالقاهرة

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط مسجل خطر، متورط في سرقة جنط سيارة من أمام أحد محال الإطارات.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأضافا بالتصرف فيه لدى عميلهما "سئ النية" عامل بمحل إطارات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية.

تم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته "الجنط" المستولى عليه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجنى عليه مالك المحل المُشار إليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المضبوطات الجنط مسجل خطر ضبط جنط سيارة سرقة مباحث القاهرة اسلوب المغافلة

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