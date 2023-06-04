القبض على 6 متهمين بسرقة أعمدة حديدية في السيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 6 متهمين، بسرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بالسيدة زينب.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، سئ النية، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.

باستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.