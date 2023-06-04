الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العبور يوجه برصد وإزالة المخالفات والإشغالات

العبور
العبور

أكد  المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور ضرورة استمرار الحملات الأمنية المتنوعة للتصدي لأي مخالفة فور رصدها بالمدينة. 

وبحسب بيان صادر اليوم، كلف المهندس أحمد رشاد إداراتي الأمن والتنمية بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق بتشكيل حملة للمرور ومتابعة كافة أحياء المدينة للحفاظ على الواجهة الحضارية وضبط الشوارع، مؤكدا أهمية استمرار وبالمرور والمتابعة الامنية للحملات على مدار 24 ساعة. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور أن الحملة حررت مخالفة بالقطعة رقم ٣بلوك ١٤٠٨٠ بالحي السادس والمتمثلة في بناء مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وتم تنفيذ إزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة. 


وافاد أن الحملة قامت بالمرور بالحى الثاني وتم ضبط بدروم يعمل بنشاط مخالف مصنع ملابس بالقطعة رقم (٨١) محلية (٣٣ج)  وتم اتخاذ الاجراءات المتبعه ، كما تم تحرير مخالفة آخر بالحي الخامس بالقطعه١٠ بلوك (١٦٠٦٠) والمتمثلة في تقفيل البلكونه وعمل تانده ثابتة وتقفيل الردود،  كما تم ضبط تروسيكل نباش بالحي وتم التحفظ عليه بمقر الجهاز. 
 

واشار المهندس أحمد رشاد الشريف ، إن الحملة قامت برفع الاشغالات المتواجدة والباعة الجائلين،كما تم المرور بمنطقة اخر الشباب لتنظيم عربات  السرفيس المتواجدة بالمنطقة بحي الشباب  

واستكمل ، ان الحملة باشرت  اعمالها برفع الاشغالات والباعة الجائلين حيث استهدفت الحملة الحي الاول ميدان الروضة -الحي الثاني -شارع الشعؤاوي -حى الشباب- محيط سنتر الياسمين- محيط بنزينة مصر للبترول بشارع الشباي _ خط ١٠_الطريق الرئيسي للمدينة، مشيرا إلي أن  وفي حالة وجود اي شكوي تخص قاطني مدينة العبور يرجي الاتصال على الخط الساخن(١٥١٠٠). 
 

إشغالات المهندس أحمد رشاد بالصور حملة مكبرة مباني مخالفة

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