الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: "حياة كريمة" ستغير حياة 58 مليون مصرى فى القرى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يصدر أكثر من ٢٠٠ إصدار بدوريات مختلفة أسبوعية وشهرية وسنوية وكل ٥ سنوات وأخرى ٢٠ سنوات، من بينها إصدارات حول معدلات التضخم، والذى يتم بناءً عليه تحديد معاملات الفائدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، الذى ينطلق الآن بحضور وزراء الصحة والمالية والتعاون الدولى ومنظمة الصحة العالمية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، يصدر بحثًا مهمًا كل عامين حول حجم الإنفاق والدخل، والذى يحدد مستوى معيشة الفرد والأسرة المصرية الذى يمثل معدلات الفقر فى الدولة المصرية، ووفقًأ للبيانات الصادرة تم اعتماد القرى الأكثر فقرًا فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذى سيغير حياة ٥٨ مليون مصرى فى القرى المصرية.

وقال إن الهدف من الحسابات الصحية هى تحديد حجم الإنفاق الحكومى على مجال الصحة وكيفية إدارة الإنفاق الصحى، لافتًا إلى أن الإحصاءات والبيانات هى العنصر الأساسى فى أى تخطيط تنموى، والذى تحتاجه الدولة لتحقيق التنمية على أرض الواقع.

يشارك في المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

خيرت بركات جهاز التعبئة العامة والإحصاء إصدارات معدلات التضخم معيشة الفرد

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