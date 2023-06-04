الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنى سويف ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إدراج الجامعة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تحقيق الهدف الثاني والسابع من أهداف التنمية المستدامة طبقاً لتصنيف 2023 THE-Impact ranking، كما تقدمت 100 مرتبة في الهدف الأول، و200 مرتبة في الهدفين الثاني والخامس مقارنة بالعام الماضي،  وظهرت للمرة الأولى في الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر من أعلى 300 في العالم.

 وحصلت الجامعة على تقييم من 101-200 في الهدف الثاني والسابع، وتقييم من 201-300 في الهدف السادس والثالث عشر والرابع عشر، وتقييم من 301-400 في الهدف الأول والهدف الخامس، وتقييم من 401-600 في الهدف الخامس والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، وتقييم من 601-800 في الهدف الثالث والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر، وتقييم 1000 في الهدف الرابع.

- التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة

 وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط، كما يعتبر التصنيف المبادرة الرائدة للاعتراف بالجامعات في جميع أنحاء العالم من حيث التأثير الاجتماعي والاقتصادي.

 من جهتها، أكدت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن هذا الإنجاز هو نتاج تضافر جهود الجميع والاهتمام بالتدريب على النشر الدولي وتحفيز الباحثين بمختلف الدرجات العلمية على النشر في المجلات الدولية المرموقة، وتقديم الدعم الفني الكامل لاستكمال الأعمال المختصة بترتيب الجامعة بالتصنيفات الدولية المختلفة سنويًا.

الدكتور منصور حسن التنمية المستدامة التصنيفات الدولية جامعة بني سويف مستوى العالم

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