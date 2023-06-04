الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حلق شعرها زيرو".. كواليس تعذيب أب لابنته فى الدقهلية بسبب علاقة عاطفية

تعذيب أب لابنته
تعذيب أب لابنته

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالدقهلية عن تفاصيل تعذيب سائق لابنته وحلق شعر رأسها "زيرو"، حيث قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، بعدما أشار الأب في التحقيقات الأولية إلى أنه كان يؤدب ابنته بعدما علم بارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب ببلدتهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط سائق بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد تعديه على ابنته القاصر وقص شعرها لارتباطها عاطفيًا بأحد الأشخاص وعلمه بذلك.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا من "سلوى.ح.م" 33 عامًا، ربة منزل بقيام طليقها "محمود.ا.ر"، 38 عامًا، سائق، بالتعدي على ابنتهما "ا"، 15 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي والمقيمة طرفه بالضرب بالأيدي وحلق شعرها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، من ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بقصد تأديب ابنته لارتباطها عاطفيًا بأحد الأشخاص في القرية وتبادل الاتهام مع الشاكية بالتعدي عليه بالسب والشتم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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