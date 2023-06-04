الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل قتل سائقًا لاعتقاده التشهير به عبر "فيس بوك" للجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة عامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل سائق بسبب خلافات سابقة بينهما لاعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر "فيس بوك" بمنطقة المقطم.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ضبط عامل لقيامه بقتل سائق بسبب خلافات سابقة بينهما لاعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمنطقة المقطم.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق - مصاب بطعنات نافذة وجروح متفرقة بالجسم "توفى أثناء إسعافه"، عامل "مصاب بجرح قطعي باليد" - مقيمان بدائرة القسم).

وبالانتقال وسؤال المصاب، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما لاعتقاد الأخير بقيامه بالتشهير به عبر تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الأول لإنهاء الخلاف فقام المشكو في حقه بالتعدي عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثاً إصابتهما المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكنه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة للجنايات قتل سائق فيس بوك المقطم

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