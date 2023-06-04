الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"تليجراف": التلفزيون البريطاني يبهر العالم بسلسلة أفلام وثائقية عن مصر القديمة

الأسرار الفرعونية
الأسرار الفرعونية

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بأن القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني بدأت مساء أمس الأحد بعرض سلسلة من الأفلام الوثائقية تتحدث عن أسرار مصر القديمة، مؤكدة أنها ليست مجرد جزأ من تاريخ العالم ولكنها مصدر إلهام، وهوما دفع البروفيسور أليس روبرتس إلى تقديم شيئًا جديدًا إلى قصة السفر التاريخية.

وتابعت أن تُعدّ هذه المرة الأولى التي تقوم فيها أليس برحلة إلى مصر وتصويرها بهذا الشكل الرائع.

رحلة رائعة للتعرف على أسرار مصر القديمة

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الرحلة تبدأ من الإسكندرية بزيارة المساجد والحصن الذي بناه عبد وتحول إلى سلطان فيما بعد، وفسيفساء الطيور الرائعة، والمكتبة، مع المزيد من البحث التأملي في محاولة للتعرف على أي شئ يتعلق بمقبرة كليوباترا.

وتابعت الصحيفة أن الرحلة تتضمن أيضًا زيارة المعابد والتوجه إلى طنطا.

وأضافت أن الفيلم يستمر في عرض أجزاؤه، ففي الأسبوع المقبل ستتمركز الزيارة حول الأهرامات وأسرار بناءها، حيث تستمر روبرتس في كشف المزيد من أسرار مصر القديمة وحضارتها الرائعة التي تعد من أكبر وأشهر مصادر الإلهام حول العالم.

يذكر أن الحضارة المصرية القديمة استحوذت على الفعاليات الفنية العالمية منذ أواخر العام الماضي والذي تزامن مع الذكرى المئوية الأولى لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد والتعرف على أبرز جوانب الحضارة المصرية القديمة وفك ألغاز اللغة الهيروغليفية والتعرف على النقوش التي كتبت على جدران المعابد وظلت لغز لمئات السنوات حتى أن البعض كان يعتقد في البداية أنها طلاسم سحرية أو تعاويذ.

مصر الفرعونية الإسكندرية القديمة التلفزيون البريطاني

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