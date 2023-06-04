بتكلفة 1.4 مليار جنيه.. البدء فى إنشاء مستشفى شربين المركزى الجديد بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إسناد البدء في إنشاء مستشفى شربين المركزي الجديد بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير، والذي عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن الإجراءات التي تمت في هذا الشأن.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لأعمال التنفيذ خطوة بخطوة بالتنسيق مع الشركة الوطنية العامة للمقاولات القائمة على تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزارة الصحة على هذا المشروع العملاق الذي يأتي استكمالا لمشروعات حياة كريمة بمركز شربين للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الشركة القائمة على تنفيذ المشروع تسلمت موقع أرض المستشفى الجديد اليوم بحضور لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كل القطاعات، موجها بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة لتذليل العقبات التي تواجه الأعمال لتنفيذ المشروع في التوقيت المحدد له.