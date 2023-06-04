الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشاط سينمائي للنجم أحمد عز ويبتعد عن الموسم الرمضاني القادم

أحمد عز
أحمد عز

يعيش النجم أحمد عز حالة من النشاط السينمائي خلال الفترة الحالية حيث يستعد لتصوير عدد من الأعمال الجديدة للعرض خلال الفترة القادمة حيث يفضل التواجد في السينما خلال الفترة المقبلة.

الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق

البداية مع التحضيرات المتواصلة للجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» مع المخرج طارق العريان والنجوم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية العام الجاري على أن يعرض الفيلم خلال العام القادم خلال عيد الفطر أو عيد الأضحى القادم وانتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة السيناريو وتجرى جلسات العمل والبروفات خلال الفترة القادمة.

 

ويحضر النجم أحمد عز مفاجأة كبيرة لجمهوره من خلال فيلم ضخم جديد لم يحدد اسمه بعد يقدمه مع عدد كبير من النجوم ويقدمه باللون الصعيدي خلال الفترة القادمة ويحسم موقفه من تصويره قبل الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق أو بعده بعد عدة جلسات عمل مع صناع الفيلم الجديد.

 

وقرر أحمد عز حاليا تأجيل العمل على فيلمه الآخر "صقر وكناريا" الذي كان مقررا تقديمه مع ياسمين صبري وماجد الكدواني وعدد كبير من النجوم ويقدمه خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من باقي ارتباطاته الفنية الآخرى أو تأجيل العمل بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.

وعلم “الدستور” أن أحمد عز قرر عدم التواجد في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل على غرار العام الماضي ومنح نفسه فرصة للنشاط السينمائي وخلال الفترة القادمة يبحث عن عمل تليفزيوني قوي يعود به ولكن لن يكون العام القادم على الإطلاق حيث فضل النشاط السينمائي والتواجد على شاشة السينما وبين جمهوره كما هو معتاد.

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