لخلافة معلول.. ظهير "إنبي" على طاولة كولر لضمه للاهلى فى الصيف

يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة موقفه من التعاقد مع ظهير أيسر من داخل الدوري المصري قبل الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسؤول في النادي، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع مروان داوود ظهير أيسر نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية ليكون بديلا للتونسي علي معلول في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن كولر أرجأ القرار لحين الانتهاء من مباراتي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنها الشغل الشاغل له ولن يستطيع رؤية لاعب إنبي بشكل جيد للحكم على مستواه الفني والبدني ومدى حاجة الفريق إليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تتحرك حاليا من أجل عرض الأمر على السويسري مارسيل كولر، لبحث موقف مروان داوود من صفقات الميركاتو الصيفي.

فيما تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية في التاسعة مساء، اليوم الأحد، صوب ستاد القاهرة حيث يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حضور 50 ألف شخص، ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني.