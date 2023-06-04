الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت الإدارة العامة لتنمية النشء ببورسعيد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للتنشئة المدرسية"، ووزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، المشروع القومي للعبة الكابادي لتلاميذ المدارس تحت شعار "كابادي المدارس المصرية" بمركز شباب بورسعيد.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن المشروع من خلال مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ومديرية التربية والتعليم طبقاً لشروط ومواصفات محددة وتم تحديد موعد الانتقاء المبدئي للاعبين المستهدفين ثم انتقاء نهائي من خلال اللجنة الفنية للمشروع من خلال مجموعة اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية الأساسية.

 تم الانتقاء من قبل لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكابادي وعمل الاختبارات اللازمة على أن يكون قوام كل فريق عدد (١٢ تلميذ أساسي+٣احتياطي) و (١٢ تلميذة أساسي + ٣ احتياطي).

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والأستاذ عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية والدكتورة هاله عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، جيهان حنفي  رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والاستاذه وفاء موسي مدير عام اداره التنشئة المدرسية، وإيمان حسنين، مدير إدارة تنمية النشء، إشراف روفيده شهادة، تدريب كابتن أحمد حامد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
اختبارات الاختبارات الإدارة المركزية الادارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة ل التربية والتعليم

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