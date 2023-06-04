تحرك برلمانى عاجل لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين لضمان عودتهم

من اجراءات الوصول حتى المغادرة

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حول استراتيجية الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر لضمان عودته مرة أخرى.

وقالت النائبة في الإحاطة التي تقدمت بها، إن الدولة تولى حاليا اهتماما كبيرا بصناعة السياحة، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لتطوير تلك الصناعة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بالوصول إلى نحو 30 مليون سائح خلال 5 سنوات أى بحلول عام 2028.

واعتبرت "يشار"، حلم اجتذاب 30 مليون سائح والوصول بالدخل السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا هو هدف استراتيجي يمكن تحقيقه بوضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

وأكدت أن القطاع السياحي في حاجة إلى خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية.

وشددت النائبة في إحاطتها على ضرورة إزالة أى معوقات تواجه السائح في الشارع أبرزها في تعامله مع البازارات السياحية وسائقي التاكسي.

وطالبت عضو مجلس النواب برؤية منظمة بداية من وصول السائح إلى المطار وتعاملاته مع الموظفين والجوازات حتى إقامته في الفندق وبرنامجه السياحي، لافتة إلى أن المطارات والموظفين بها بمثابة الواجهة الأولى للتعامل مع السائح، وهو ما يتطلب تهيئتها بالشكل الاحترافي لتناسب عرض مقومات مصر السياحية.

وتساءلت: "هل لدينا تاكسي يليق بالسياحة؟، فنحن بحاجة إلى تطوير منظومة “الليموزين وتدريب المندوبين بشركات الليموزين لنعظم دورهم في ضمان تحسين التجربة السياحية”.