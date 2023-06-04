الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

من اجراءات الوصول حتى المغادرة

تحرك برلمانى عاجل لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين لضمان عودتهم

السياحة
السياحة

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حول استراتيجية الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر لضمان عودته مرة أخرى.

وقالت النائبة في الإحاطة التي تقدمت بها، إن الدولة تولى حاليا اهتماما كبيرا بصناعة السياحة، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لتطوير تلك الصناعة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بالوصول إلى نحو 30 مليون سائح خلال 5 سنوات أى بحلول عام 2028.

واعتبرت "يشار"، حلم اجتذاب 30 مليون سائح والوصول بالدخل السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا هو هدف استراتيجي يمكن تحقيقه بوضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

وأكدت أن القطاع السياحي في حاجة إلى خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية.

وشددت النائبة في إحاطتها على ضرورة إزالة أى معوقات تواجه السائح في الشارع أبرزها في تعامله مع البازارات السياحية وسائقي التاكسي.

وطالبت عضو مجلس النواب برؤية منظمة بداية من وصول السائح إلى المطار وتعاملاته مع الموظفين والجوازات حتى إقامته في الفندق وبرنامجه السياحي، لافتة إلى أن المطارات والموظفين بها بمثابة الواجهة الأولى للتعامل مع السائح، وهو ما يتطلب تهيئتها بالشكل الاحترافي لتناسب عرض مقومات مصر السياحية.

وتساءلت: "هل لدينا تاكسي يليق بالسياحة؟، فنحن بحاجة إلى تطوير منظومة “الليموزين وتدريب المندوبين بشركات الليموزين لنعظم دورهم في ضمان تحسين التجربة السياحية”.

30 مليون سائح الاستثمار السياحي الاستثمارات البازارات السياحية السياحة والآثار الدكتورة حنان حسني يشار الدكتور حنفي جبالي القطاع السياحي تشجيع الاستثمارات حنان حسني يشار وزير السياحة والآثار

الأكثر قراءة

مصر والهند بعد 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى.. شراكة ونموذج حضارى يحتذى

وزير الصناعة السعودى: نهتم بالسوق المصرية كسوق مستهدفة للمملكة فى الصادرات

إحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام بمقاطع إباحية إلى الجنايات

مصرع طفلة وإصابة 9 في حادث سيارة بطريق سفاجا- قنا

جامعة أسوان الأولى مصريا والـ3 إفريقيا ضمن أفضل 200 جامعة في العالم

حوّله لأشلاء.. مصرع شاب تحت عجلات قطار منوف بالشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة