الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية": القاهرة الأولى فى حجم الإنفاق الصحى يليها "بورسعيد"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، إن إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة عام 2019 بلغ 256 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الصحي 2560 جنيهًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق نتائج دراسة الإنفاق القومي الصحي عن العام المالي 2020/2019، الذى ينطلق الأن بحضور وزراء الصحة والمالية والتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة للحد من الانفاق الصحى من الجيب هو زيادة النفاق الحكومى، لافتًا إن أهداف اى دولة هى تقليل الفجوات فى المنظومة الصحية. 

وقال إن محافظة القاهرة هى الأولى يليها محافظة بورسعيد في حجم الإنفاق الصحي، كما أن معظم الانفاق على الصيدليات ثم المستشفيات.

وأضاف أن 49% من انفاق منظومة التأمين الصحى الشامل يتم توجيه لوحدات الرعاية الأساسية، بالإضافة إلى أن 33% كان الإنفاق على مستشفيات وزارة الصحة ثم المستشفيات الجامعية ثم الخاصة وبعدها الأهلية.

وكشف خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، عن تفاصيل الإنفاق على الخدمات العلاجية، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 45% على الصحة، يليه 33% يتم إنفاقه على الأدوية، و8% الأشعات والتحاليل، و2% للرعاية الوقائية، لافتًا إلى أن 85%؜ من الدواء يقدم في الصيدليات الخاصة بإنفاق شخصي. 

وأشار إلى أن حجم الإنفاق على الأمراض غير السارية يمثل 55% من إجمالي الإنفاق على الأمراض، لافتًا إلى أن أمراض الكلى هو من أعلى الأمراض من حيث الإنفاق.

يذكر أنه يشارك فى المؤتمر، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

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