الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تحديث الصناعة" يعقد ورشة عمل تدريبية لقيادات الغرف باتحاد الصناعات

مركز تحديث الصناعة
مركز تحديث الصناعة

نظمت أكاديمية مركز تحديث الصناعة (IMC Academy) ورشة عمل بعنوان "فريق العمل وفض النزاعات" لعددٍ من القيادات في مختلف الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار ربط الصناعة بالأكاديمية ورفع الكفاءة الإدارية للعاملين في القطاع الصناعي.

وقدّم ورشة العمل خبير إدارة الموارد البشرية الدكتور ألبير رمزي، حيث تم التعريف على سبل إدارة فريق العمل في المؤسسات المختلفة وكيفية حل النزاعات وطرق مواجهتها بين العاملين.

كما تم تنظيم مجموعات عمل بين المشاركين في ورشة العمل وبين رؤساء القطاعات الصناعية داخل مركز تحديث الصناعة وذلك لإجراء محاكاة لحل المشكلات التي تواجه المديرين وأعضاء فرق العمل داخل المؤسسات التي يعملون بها.

وفي ختام ورشة العمل، قام محمد عطية، المشرف على أكاديمية مركز تحديث الصناعة بتسليم المشاركين شهادات حضور الورشة التدريبية، موجهًا لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

من جانبهم، تقدم المشاركون في ورشة العمل بالشكر لأكاديمية مركز تحديث الصناعة على تنظيم الورشة وإتاحة الفرصة للتعرف على الطرق المبتكرة والتي تعتمد على المنهج الأكاديمية في إدارة فريق العمل.

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