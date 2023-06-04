الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية وأمريكا تؤكدان دعم استئناف المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

السودان
السودان

أكدت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، أن ميسري الحوار بين طرفي الصراع بالسودان (القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع) ضمن مفاوضات جدة مستعدون لاستئناف المحادثات.

وكان الجيش السوداني أعلن الأسبوع الماضي تعليق مشاركته في مفاوضات جدة بسبب استمرار انتهاكات الدعم السريع وخرقه للهدنة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان مشترك مع الخارجية الأمريكية، اليوم، إن وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النارأمس والذي استمر لمدة 5 أيام.

وشدد البيان على أن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

وحث البيان الطرفين على تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان، مؤكدا تمسك الرياض وواشنطن بالتزامهما تجاه شعب السودان.

ودعا البيان السعودي الأمريكي المشترك، الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

السعودية السودان جدة مفاوضات الخارجية القوات المسلحة السودانية الدعم السريع

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