أوفر دوز.. مصرع شاب بجرعة مخدرات في العجوزة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شاب نتيجة تعاطيه مخدرات في العجوزة.

وأفادت التحقيقات، بأن الشاب عثر عليه في الشارع، وتوفي نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وليس به إصابات ظاهرية، وليس هناك شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب لا توجد به إصابات ظاهرة في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مادة مخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.