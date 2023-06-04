الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أوفر دوز.. مصرع شاب بجرعة مخدرات في العجوزة

مخدرات
مخدرات

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع شاب نتيجة تعاطيه مخدرات في العجوزة.

وأفادت التحقيقات، بأن الشاب عثر عليه في الشارع، وتوفي نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وليس به إصابات ظاهرية، وليس هناك شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب لا توجد به إصابات ظاهرة في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مادة مخدرة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،  وتولت النيابة التحقيق. 

الأكثر قراءة

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسى يتسلح بالأيدى العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

ميسى فى الهلال خلال 48 ساعة.. "مهمة باريس" تحسم التفاصيل

مصر والهند بعد 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى.. شراكة ونموذج حضارى يحتذى

"تحت السيطرة".. الفريق أسامة ربيع: 30 دقيقة وينتهى عُطل ناقلة البترول

إصابة طفل ووالدته في حريق شقة سكنية بمدينة الشروق

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب في النيل بكورنيش المعادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة