الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة القارية.

موعد مباراة الاهلي والوداد اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الوداد المغربي، على إستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

 خط الوسط: حمدي فتحي (أو عمرو السولية) - مروان عطية - أليو ديانج - حسين الشحات - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا.

ويأمل فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، واستعادة الكأس التي خسرها في الموسم الماضي، على يد الوداد المغربي.

تحذير هام من مديرية أمن القاهرة قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي للحكم الدولي الليبي "معتز الشلماني"، على أن يدير تقنية الفيديو كل من التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد أول والكاميروني فومو كارين مساعد ثانٍ.

مشوار الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلّب على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق الوداد المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بواقع أفضلية الأهداف في أرض الخِصم، حيث انتهت مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-2.

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