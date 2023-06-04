برنامج فعاليات مكتبة مصر الجديدة في الأسبوع الأول من شهر يونيو

تنظم مكتبة مصر الجديدة التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال بوزارة الثقافة، عدة أنشطة ثقافية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي.

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، الأحد 4 يونيو، كورس الزومبا مع كابتن سهيلة، وذلك في الساعة السابعة مساء، ومدة الكورس يومين في الأسبوع الأحد والأربعاء، وقالت المكتبة إن الزومبا تمرينات رياضية على الموسيقى بتساعد على التخسيس.

ومدة الكورس يومين في الأسبوع الأحد والأربعاء، وقالت المكتبة إن الزومبا تمرينات رياضية على الموسيقى بتساعد على التخسيس. الأحد 4 يونيو، تطلق المكتبة ورشة البورتريه زيت، والورشة 5 مستويات كل مستوى 4 محاضرات، وسيتم من خلال الورشة التعرف على الخامات والأدوات، ومعرفة قواعد الظل والنور والنسب والأبعاد، وتعليم التظليل بشكل احترافى، ومعرفة طرق التلوين بالألوان المختلفة ( فحم ألوان مائية - زيت).

يوم 5 يونيو، يصادف اليوم العالمي للبيئة، وبهذه المناسبة تنظم المكتبة معرض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الفنان أحمد بيرو، في الخامسة مساء.

يوم الثلاثاء 6 يونيو، تعرض مكتبة مصر الجديدة فيلم "نفسي" من إخراج بلال الملاح، في السابعة والنصف مساء، والدعوة عامة للجميع.

الخميس 8 يونيو، تنظم المكتبة ورشة الشطرنج، وأوضحت المكتبة أن الدورة ستكون دراسة للُعبة الشطرنج خطوة بخطوة، وتحليل لكافة أجزاء اللعبة، تنمية للفكر والإبداع، والتفكير المنطقي والتخطيط الإستراتيجي، ومواعيد الدورة الثلاثاء والخميس من 7:5 م

يوم الجمعة 9 يونيو ، تنظم المكتبة حفل توقيع كتاب "مؤتة" للكاتب محمد مجدى سيد.

ويشار إلى أنه على مدار شهر يونيو 2023 تقدم مكتبة مصر الجديدة مجموعة من الفعاليات، تتضمن عروض مسرحية وورش فنية وتوقيع حفلات لمجموعة من الكتب، إضافة إلى معارض المناسبات.