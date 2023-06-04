اليوم.. "رياضة الشيوخ" تناقش مقترح إنشاء مركز شباب بالهضبة الوسطى بالمقطم

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إنشاء مركز شباب بالهضبة الوسطى بالمقطم"، وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة مشترك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الاقتراحين برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوى بشأن تخصيص قطعة أرض ملك وزارة الأوقاف بحوض الاسطبل لنقل مركز شباب شبرا -1 هارس "، وتخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف ملاصقة لمقابر القرية بأجهور الكبرى لنقل مركز شباب أجهور الكبرى، وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف".

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

وتضمنت خطة للعام المالي الجديد أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.

وتضمنت خطة العام المالي الجديد، أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.

ولفتت الوزيرة إلى أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.