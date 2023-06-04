الأهلى يغازل الأميرة السمراء فى ذهاب النهائى أمام الوداد اليوم

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والإفريقية في التاسعة من مساء اليوم الأحد صوب استاد القاهرة، حيث يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط حضور 50 ألف متفرج، ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني.

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته على ملعب مركب محمد الخامس فى العاشرة مساءً.

وصعد المارد الأحمر إلي النهائي بعد تخطي عقبة الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا، بينما نجح الوداد في التفوق على صن داونز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب والتعادل السلبي في الذهاب، ليتكرر نهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد المغربي.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عامى 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

من جانبه، عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من لقاء الوداد المغربي.

وأكد السويسرى للاعبي الأهلي ضرورة استغلال أنصاف الفرص فى تسجيل الأهداف، خاصة أن تلك النوعية من المباريات تكون مغلقة أمام منافس مثل الوداد الذى يجيد اللعب بطريقة دفاعية كما حدث أمام صن داونز فى مواجهة الإياب التى أقيمت فى بريتوريا، وعرض ملخص بعض نقاط القوة للفريق المغربي خلال المحاضرة.

وشدد كولر، على اللاعبين أن الوداد المغربي فريق يمتاز بوجود لاعبين دوليين لديهم القدرة على صنع الفارق وهو مكمن خطورته، خاصة يحيى عطية الله ويحيى جبران وهناك رضا الجعدى وزهير المترجى ومحمد أوناجم والسنغالي سامبو.

وحذر المدير الفنى للأهلي من انطلاقات المنافس والهجمات المرتدة خلف طرفى الملعب محمد هانى وعلى معلول، والتى ظهر تميزهما بها فى مواجهة صن داونز بجانب الكرات العرضية وإجادتهما ألعاب الهواء، لذلك طلب من الثنائي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم بضرورة اليقظة طوال المباراة وعدم ترك أي مساحات لمهاجمي الفريق المغربي.