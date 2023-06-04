الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالتزامن مع ذهاب المواطنين إلى عملهم.. تكدس مروري بالقاهرة والجيزة

تكدس مروري
تكدس مروري

شهدت الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، حالة من التكدس المروري؛ تزامنا مع ذهاب المواطنين إلى مناطق عملهم وسط التواجد الأمني لتقليل الكثافات.

كما شهد محور 26 يوليو كثافات مرتفعة في الاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان، وتعمل الخدمات المرورية المُعينة أعلى المحور على سحب الكثافات، كما ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من مدينة نصر اتجاه وسط البلد.

وظهرت تباطؤ حركة السيارات بمحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وقبل نزلة جامعة القاهرة، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت علي الطريق الدائري كثافات متحركة أعلى منطقة المنيب للقادم إلى المعادي، ومن المنيب اتجاه الأوتوستراد ومن الصحراوي تجاه المريوطية، ومن أعلى منطقة السلام تجاه العاشر.

كما ظهرت كثافات متحركة بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى منطقة المهندسين.

الشوارع والميادين المحاور القاهرة والجيزة التكدس المروري ميدان لبنان الخدمات المرورية

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