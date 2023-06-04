الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفيلم العالمي «Fast X» يحقق رقما قياسيا في دور العرض المصرية

فان ديزل
فان ديزل

واصل الفيلم العالمي "Fast X"، تحقيقه النجاح في دور العرض المصرية بالتزامن مع النجاحات الكبيرة التي يحققها في كل دول العالم منذ إطلاقه خلال الأسابيع الماضية.

- إيرادات فيلم Fast X

واستطاع فيلم Fast X تحقيق إيرادات مميزة في دور العرض المصرية، ومنذ إطلاقه بدور العرض المصرية قبل أسبوعين ونصف، ووصلت كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 19 مليون جنيه وهو رقم قياسي في الأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع عدد كبير من الأفلام العربية والأجنبية المعروضة.

الفيلم الجديد تدور قصته  حين ينطلق "دانتي" ابن زعيم الجريمة "هيرنان رييس"، الذي قتل قبل عشر سنوات للانتقام من البطل دوم توريتو وعائلته وشركائه بعد التسبب في مقتل والده وسرقة أمواله.

الفيلم من من إخراج لويس لوتيرييه وبطولة فين ديزل، تشارليز ثيرون، وجايسون موموا، وميشيل رودريجيز، وريتا مورينو، وبري لارسون

وكان بطل السلسلة فان ديزل نشر البرومو الرسمى للجزء العاشر على صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وكتب:" Powerful. So many memories.. grateful".

إيرادات فيلم Fast X فيلم Fast X Fast X دور العرض المصرية الفيلم العالمي Fast X

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