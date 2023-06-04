الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأوكرانى يعلن ارتفاع خسائره إلى 209940 جنديًا منذ بدء الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 209 آلاف و940 جنديًا، منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية في 24 فبراير 2022.

وقالت هيئة الجيش الأوكراني إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و837 دبابة، و7 آلاف و512 من المركبات المدرعة، و3 آلاف و555 من النظم المدفعية، و583 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و344 من أنظمة الدفاع الجوي، و313 طائرة مقاتلة، و298 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلًا عن 6 آلاف و305 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 479 من المعدات الخاصة، و3 آلاف و175 طائرة مسيرة، وإسقاط 1132 من صواريخ كروز، وبحسب وكالة الأنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022 ببدء الحرب في أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

الجيش الأوكراني الجنود الروس الحرب الأوكرانية الروسية روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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