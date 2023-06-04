الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى فى الهلال خلال 48 ساعة.. "مهمة باريس" تحسم التفاصيل

ميسي
ميسي

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية كواليس، اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام لصفوف نادي الهلال هذا الصيف.

وقالت في عددها صباح اليوم، إن من المنتظر أن يوقع أفضل لاعب في العالم، المتوج في مونديال 2022 على عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية.

وأضافت: ميسي سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض، ولم تحدد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب حتى الآن.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن رحيل النجم الأرجنتيني عن الفريق بشكل رسمي أمس.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022/2023، حيث يخوض الفريق الباريسي مباراته الأخيرة بالدوري مساء اليوم أمام كليرمونت.

وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة الإسباني في صيف 2021.

وخلال 74 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان، أسهم في 67 هدفًا من خلال إحراز 32 هدفًا وصناعة 35 هدفًا.

وارتبط اسم ميسي بالعديد من الأندية، من بينها ناديه السابق برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

ميسى ليونيل ميسى عكاظ الهلال مونديال 2022

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