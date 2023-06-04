اليوم.. اجتماع تحالف "أوبك +" لمراجعة سياسة الإنتاج المشتركة

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط وتحالف "أوبك +"، بعد قليل، بمشاركة وزراء نفط الدول الـ13 الأعضاء بمقر المنظمة في فيينا، اجتماعها لمراجعة سياسة الإنتاج المشتركة وتأثيرها على أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

فيما أفادت تقارير صحفية، بأن اجتماع "أوبك" أمس السبت، لم يناقش أي موضوعات مرتبطة بالسوق، موضحة أن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر في الرابع من يونيو، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم.

وانتهى اجتماع منظمة "أوبك"، منذ قليل، في ظل مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بدعم من إقرار الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5% إلى 76.13 دولار للبرميل عند التسوية، بينما سجل خسائر أسبوعية نحو 1.1، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2.3% إلى 71.74 دولار عند التسوية، فيما انخفض 1.3% خلال الأسبوع.