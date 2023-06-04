الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 4 صواريخ كروز روسية و3 مسيرات قتالية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 4 صواريخ كروز روسية، و3 طائرات بدون طيار خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش الأوكراني في بيان، إن الجيش الروسي يواصل شن هجمات على أراضي أوكرانيا ليلا بطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز تستهدف منشآت عسكرية ومنشآت بنية تحتية حيوية.

وأضاف أطلق الجيش الروسي 5 طائرات بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد من منطقة بريانسك، بالإضافة إلى 6 صواريخ كروز من طراز KH-101 / Kh-555 من منطقة بحر قزوين، وتم تدمير 4 صواريخ كروز، و3 طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي ووسائل القوات الجوية الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا مشددا على أن روسيا ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.