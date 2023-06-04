مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ يصل بكين

وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك إلى الصين اليوم الأحد، لإجراء اجتماعات مع عدد من المسئولين البارزين، وذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز التواصل مع الصين.

وبحسب ما كشفت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فإنه من المقرر أن يبحث كريتنبرينك خلال زيارته الحالية لبكين القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بمشاركة مديرة شئون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي الأمريكي سارة بيران.

ومن المقرر أن يزور كريتنبرينك- خلال جولته الخارجية الحالية التي تستمر حتى 10 يونيو الجاري- نيوزيلندا للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين أمريكا ونيوزيلندا لبحث القضايا التي تؤثر على البلدين مثل تغير المناخ والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي والأمني والالتزام المشترك تجاه المحيط الهادئ.