الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ يصل بكين

دانيال كريتنبرينك
دانيال كريتنبرينك

وصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك إلى الصين اليوم الأحد، لإجراء اجتماعات مع عدد من المسئولين البارزين، وذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز التواصل مع الصين.

وبحسب ما كشفت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فإنه من المقرر أن يبحث كريتنبرينك خلال زيارته الحالية لبكين القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بمشاركة مديرة شئون الصين وتايوان بمجلس الأمن القومي الأمريكي سارة بيران.

ومن المقرر أن يزور كريتنبرينك- خلال جولته الخارجية الحالية التي تستمر حتى 10 يونيو الجاري- نيوزيلندا للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين أمريكا ونيوزيلندا لبحث القضايا التي تؤثر على البلدين مثل تغير المناخ والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي والأمني والالتزام المشترك تجاه المحيط الهادئ.

دانيال كريتنبرينك الصين واشنطن وزير الخارجية الامريكي العلاقات الثنائية مجلس الامن القومي الامريكي

الأكثر قراءة

البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

ضبط 1206 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

9 سنوات إنجازات للسيسى حققت الأمن الغذائى رغم الأزمات العالمية

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا فى حادث قطارات الهند

"ربيع": الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة تعطلت خلال عبور قناة السويس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة