اليوم.. أولى جلسات دعوى إلزام نتفليكس بوقف بث الفيلم الوثائقي "كليوباترا"

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية، ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزييفه الحقائق.

وأقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية واتخاذ إجراءات التقاضي الإقليمي والدولي أمام جهات القضاء الأمريكي؛ لوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا المعروض على منصة نتفليكس.

اختصمت الدعوى رقم 48959 لسنة 77 شق عاجل، كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ووزير الآثار.

فيما طالبت الدعوى، المنصة وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.

ذكرت الدعوى، أن الفيلم يحتوي على مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخًا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرًا لمطلع التاريخ المصري، الذي لاح في فجر الضمير الإنساني وتجلي في قلوب أجدادنا العظام الذين اتحدت إرادتهم لتأسيس أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية.