الجيش الأوكرانى يكشف عدد الهجمات الروسية خلال 24 ساعة

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، عن أن القوات الروسية شنت 30 غارة جوية، و56 هجومًا براجمات صواريخ من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة أنه في المقابل شنت طائرات قوات الدفاع 11 غارة جوية على مناطق تمركز أفراد الجيش الروسي، بالإضافة إلى 6 غارات جوية على أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع البيان أن الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده الرئيسية، على محاولات احتلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك بالكامل، حيث وقع خلال اليوم الماضي 23 اشتباكًا قتاليًا.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، عن إصابة نحو 20 شخصًا، بينهم 5 أطفال بشظايا صاروخ روسي انفجر بالقرب من مدينة دنيبرو، موضحة أن صاروخًا أصاب مبنيين، ولحقت أضرار بمبنى خدمات الطوارئ في المدينة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد "بوتين" على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.