الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند

حادث قطار
حادث قطار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث تصادم القطارات المأساوي الذي وقع في ولاية "أوديشا" الهندية وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص.

وكشفت قناة (إن دي تي في) الهندية أن هذا الحادث يعد من أسوأ حوادث السكك الحديدية في الهند منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعرب في وقت سابق عن حزنه البالغ إزاء سقوط ضحايا جراء الحادث، كما أمر بصرف تعويضات مالية للضحايا.

وقد أعلنت السلطات الهندية حالة الحداد الوطني على أرواح الضحايا، وقام وزير السكك الحديدية بتفقد موقع الحادث أمس السبت لتقييم الوضع حيث أوضح أن أعمال الترميم ستتم على الفور وأن الأولوية لإنقاذ المصابين وتقديم المساعدة الطبية لهم.

وفي وقت سابق , ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام 3 قطارات في الهند إلى 288 قتيلا، وأكثر من 850 جريحا، وسط مخاوف من وجود العديد من العالقين تحت العربات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية للأنباء عن سودانشو سارانغي المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا قوله اليوم إن عدد القتلى آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس.

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الهند حوادث السكك الحديدية أرواح الضحايا

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