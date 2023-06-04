اخبار فاتتك| مواعيد مباريات الأهلى فى يونيو وعاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يونيو 2023

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو 2023، يهتم بها جمهور المارد الأحمر، لمتابعة لقاءات فريقه في البطولات المختلفة ومنافسته على الألقاب.

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- عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

تعرضت مدينة أسوان، لعاصفة ترابية جديدة استمرت على فترات متباعدة، وأدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئي على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة.

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- تفاصيل أقوال المتسبب في مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث الدائري الأوسطي

كشفت النيابة العامة في بيانها الصادر بشأن حريق بأتوبيس في الطريق الأوسطي، عن انتقال فريق من النيابة لمناظرَةِ جثامينَ المتوفينَ.

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- أشرف زكى: ليس لدى صفحة على" فيسبوك" واتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلى صفتى

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه ليست لديه أي علاقة بصفحات تحمل إسمه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

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- شكرى أبوعميرة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إذاعة بيان 3 يوليو

كشف شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، عن كواليس إذاعة بيان 3 يوليو عبر قنوات التليفزيون المصري.

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- زيلينسكى: هجوم صاروخى روسى على دنيبرو يوقع قتلى وجرحى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة دنيبرو، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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- هل تشهد مصر عاصفة ترابية جديدة؟.. "الأرصاد" تجيب

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، وإمكانية تكرار العاصفة الترابية.

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