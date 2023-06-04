الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار فاتتك| مواعيد مباريات الأهلى فى يونيو وعاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يونيو 2023

الأهلى

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو 2023، يهتم بها جمهور المارد الأحمر، لمتابعة لقاءات فريقه في البطولات المختلفة ومنافسته على الألقاب.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

عاصفة ترابية

تعرضت مدينة أسوان، لعاصفة ترابية جديدة استمرت على فترات متباعدة، وأدت إلى تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة أثرت بشكلٍ جزئي على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- تفاصيل أقوال المتسبب في مصرع وإصابة 12 شخصا في حادث الدائري الأوسطي

حادث الدائري الأوسطي

كشفت النيابة العامة في بيانها الصادر بشأن حريق بأتوبيس في الطريق الأوسطي، عن انتقال فريق من النيابة لمناظرَةِ جثامينَ المتوفينَ.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- أشرف زكى: ليس لدى صفحة على" فيسبوك" واتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلى صفتى

اشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه ليست لديه أي علاقة بصفحات تحمل إسمه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- شكرى أبوعميرة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إذاعة بيان 3 يوليو

شكري أبو عميرة

كشف شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقًا، عن كواليس إذاعة بيان 3 يوليو عبر قنوات التليفزيون المصري.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- زيلينسكى: هجوم صاروخى روسى على دنيبرو يوقع قتلى وجرحى

الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة دنيبرو، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- هل تشهد مصر عاصفة ترابية جديدة؟.. "الأرصاد" تجيب

عاصفة ترابية

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، وإمكانية تكرار العاصفة الترابية. 

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الدائري عاصفة ترابية جديدة عاصفة ترابية مباريات الأهلي أشرف زكي فيسبوك شكرى أبوعميرة زيلينسكي الأرصاد

الأكثر قراءة

البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ضبط 1206 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند

الجيش الأوكرانى يكشف عدد الهجمات الروسية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة