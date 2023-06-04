الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية وتم التصدى لها

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مسئولون عسكريون في كييف إن روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، وقد تصدت أنظمة الدفاع الجوي لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة عند اقترابها من العاصمة.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن رئيس الإدارة العسكرية سيرهي بوبكو قوله: "وفقًا للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة"، مضيفًا: "الدفاع الجوي دمر كل ما كان متجهًا نحو المدينة بالفعل"، وذلك في منشور له على تطبيق "تليجرام".

وتكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

روسيا أوكرانيا الضربات الجوية الروسية القصف الأوكراني كييف

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