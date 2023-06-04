الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق كورنيش المقطم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بإصابات بالغة عقب دهسه بسيارة ملاكي مسرعة بكورنيش المقطم.

و كشف مصدر أمني أن قائد السيارة تمكن من الهرب عقب دهسه المجنى عليه، و جاري تحديد هوية المتهم و تكثيف الجهود للقبض عليه و تقديمه للمحاكمة.

كانت البداية، عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المقطم بلاغًا بوجود مصاب إثر دهسه من سيارة مسرعة فرت هاربة بكورنيش المقطم. 

على الفور انتقل رجال المباحث و بصحبتهم سيارة إسعاف مجهزة، و جرى نقل المصاب إلى مستشفى المقطم التخصصي ومحاولة إسعافه. 

و تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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