سامبو مهاجم الوداد: جئنا إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى

تحدث السنغالي بولي سامبو، مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "سامبو" في تصريحات صحفية "كنت محظوظًا بالتوقيع لفريق الوداد واللعب أمام جمهور يحفزني ويقدم لي الدعم".

وأضاف: "الأمور تسير على ما يُرام حتى الآن وأنا أسجل الأهداف والفريق سيلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي".

واستكمل: "نحن جئنا إلى القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بعدها نرغب في الفوز على ملعبنا ونتوج باللقب ونهديه إلى جماهيرنا الرائعة والعائلة الودادية كلها".

وأتم: "مباراة الذهاب لن تكون سهلة بالنظر إلى تجربة الأهلي فهو فريق كبير لكننا نمتلك أيضًا فريقًا موهوبًا وطموحي هو الفوز بكل شيء مع الفريق، الدوري وكأس العرش ودوري أبطال أفريقيا".