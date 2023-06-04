الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الطفرة الصحية التي حدثت على يد الرئيس السيسي خدمت ملايين المصريين

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن الطفرة الصحية التي تحققت في مصر طيلة السنوات الماضية تمت برؤية واضحة وخطة محددة، من جانب الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد.

ونوه القماطي في تصريح صحفي له اليوم، بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تعد أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، حيث نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة في مصر ولاقت إشادات دولية للتصدي لفيروس سي والقضاء عليه تماما في البلاد. وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، وهي مبادرة مجانية بالكامل.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق هذه المبادرات لخدمة ملايين المصريين في قطاع الصحة، كان ولا يزال نجاحًا مبهرًا يخدم الملايين من أبناء مصر وأعطى انطلاقة صحية ضخمة، مشيرا إلى مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، قائلا إن ما حدث في الصحة يعجز الخيال عن الإلمام به عبر منشآت ومستشفيات صحية وخدمة صحية فائقة للجميع.

وأكمل النائب عمرو القماطي، أن الطفرة الصحية جاءت متزامنة لطفرة أخرى حدثت في مجال التعليم والطاقة والبنية الأساسية، في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي انطلاقا للمستقبل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق عدة مبادرات رئاسية في مجال الصحة مثل ١٠٠ مليون صحة، والكشف على صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة لمبادرة الكشف على اطفال المدارس والسمنة والتقزم، وغيرها من المبادرات التى تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين المصريين يأتى هذا بالإضافة للعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل التى ستشمل كل محافظات الجمهورية في غضون ١٠ سنوات.

100 مليون صحة أطفال المدارس الحفاظ على صحة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السمنة والتقزم القطاع الصحي الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المنظومة الصحية النائب عمرو القماطي

الأكثر قراءة

البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ضبط 1206 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

سعر الذهب اليوم الأحد 4 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في حادث قطارات الهند

الجيش الأوكرانى يكشف عدد الهجمات الروسية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة