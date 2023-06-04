برلماني: الطفرة الصحية التي حدثت على يد الرئيس السيسي خدمت ملايين المصريين

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن الطفرة الصحية التي تحققت في مصر طيلة السنوات الماضية تمت برؤية واضحة وخطة محددة، من جانب الدولة المصرية للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد.

ونوه القماطي في تصريح صحفي له اليوم، بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تعد أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، حيث نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة في مصر ولاقت إشادات دولية للتصدي لفيروس سي والقضاء عليه تماما في البلاد. وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، وهي مبادرة مجانية بالكامل.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق هذه المبادرات لخدمة ملايين المصريين في قطاع الصحة، كان ولا يزال نجاحًا مبهرًا يخدم الملايين من أبناء مصر وأعطى انطلاقة صحية ضخمة، مشيرا إلى مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، قائلا إن ما حدث في الصحة يعجز الخيال عن الإلمام به عبر منشآت ومستشفيات صحية وخدمة صحية فائقة للجميع.

وأكمل النائب عمرو القماطي، أن الطفرة الصحية جاءت متزامنة لطفرة أخرى حدثت في مجال التعليم والطاقة والبنية الأساسية، في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي انطلاقا للمستقبل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق عدة مبادرات رئاسية في مجال الصحة مثل ١٠٠ مليون صحة، والكشف على صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة لمبادرة الكشف على اطفال المدارس والسمنة والتقزم، وغيرها من المبادرات التى تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين المصريين يأتى هذا بالإضافة للعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل التى ستشمل كل محافظات الجمهورية في غضون ١٠ سنوات.