خبير تربوى يقدم نصائح لتنشيط ذاكرة الطالب

قدم الدكتور أحمد كمال عيد، الخبير التربوي المتخصص في علم النفس المعرفي، مجموعة من النصائح لتنشيط ذاكرة الطالب وإعداده نفسيًا، قائلًا: "إن الطالب يجب عليه أن ينام عدد ساعات كافية، لا تقل عن 6 ساعات، وتتراوح من 6 إلى 8 ساعات".

وأضاف الدكتور أحمد كمال عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عدد الساعات الكافية من النوم تجعل المعلومات التي نكتسبها طوال اليوم، ويتم حفظها في بيت الذاكرة إلى الذاكرة طويلة المدى، لافتًا إلى أن المعلومات لن تنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى إلا في ساعات الليل و خلال النوم العميق، معقبًا: "إذا قام الطالب بالمذاكرة والحفظ وحل الامتحانات والمراجعة، ولم يأتي في أخر الليل يأخذ قسطًا كافيًا من النوم، وبشكل متصل فإنه في هذه الحالة يكون قد ضيع جزءًا كبيرًا جدًا من مجهوده".

وأوضح الخبير التربوي المتخصص في علم النفس المعرفي، أن أكبر خطأ من الممكن أن نضر به طالب في أي مرحلة، خاصة إذا كان في الثانوية العامة تحديدًا، هو أن نقول له قلل عدد ساعات النوم، لافتًا إلى أن معاد النوم المثالي يكون في الساعة العاشرة، بحيث ينام الطالب 8 ساعات، ويستيقظ مع الفجر، وذلك لأنه خلال هذه الفترة يكون هرمون الكورتيزون مرتفع، والأوكسجين النشط في الجو يكون عاليًا، لافتًا إلى أن غذاء الدماغ الأساسي هو الجلوكوز والأوكسجين.