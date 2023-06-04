الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهدى عفيفى: زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للجامع الأزهر لها صدى كبير بأمريكا

مهدي عفيفي عضو الحزب
مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جوبايدن، حاصلة على دكتوراة في التعليم، وأي رد فعل منها على التعليم في مصر يكون له صدى كبير بالولايات المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية cbc، أن زيارة جيل بايدن، للجامع الأزهر كان لها  صدى كبير لإيضاح مدى إسهام الحضارة العربية والإسلامية بالعلوم والذي تم عمل معرض له مؤخرًا وحظي باهتمام كبير بأمريكا.

وتابع، أن ما قامت به جيل بايدن، من تغريدات له صدى كبير جدًا بأمريكا لأن الإعلام المصري لا يصل لأمريكا لكن عندما يكون هناك زائر لديه هذا الكم من الملايين فالتفاعل يكون كبير، خاصة أنها أشارت إلى أهمية دور الأزهر في الحوار الديني، خاصة أن الغالبية العظمى من المساجد بأمريكا ليست تحت إدارة الأزهر. 

مهدي عفيفي قرينة الرئيس الأمريكى للجامع الأزهر صدى كبير الحوار الديني

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