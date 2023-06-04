الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: هجوم صاروخى روسى على دنيبرو يوقع قتلى وجرحى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة دنيبرو، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك، أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد يوم السبت، مما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأصاب 13 شخصا على الأقل وربما يوجد آخرون تحت الأنقاض.

وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

وكان زيلينسكي، قد قال السبت، إن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وصرح زيلينسكي لصحيفة وول ستريت جورنال، قائلا: "نعتقد بقوة أننا سننجح".

وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".

وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الاجتياح الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.

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