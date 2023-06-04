أبرز المعلومات عن يشار غولار وزير الدفاع في الحكومة التركية الجديدة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيل الحكومة الجديدة، وتم تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، كما أعلن عن تعيين قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع.
- أبرز المعلومات عن وزير الدفاع التركي الجديد
ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولار.
- ولد في 18 سبتمبر 1954 في أردهان.
- تخرج من المدرسة الحربية برتبة ملازم.
- تولي قيادة العديد من الفرق العسكرية بين 1975 و1984.
- وأكمل غولر، مسيرته العسكرية في الأكاديمية الحربية، حيث تخرج منها في 1986.
- أنهى تحصيله في أكاديمية القوات المسلحة عام 1988.
- شغل في الفترة الممتدة بين 1988 و1991، منصب ضابط مسؤول عن التخطيط في إدارة التفتيش والتقييم لقيادة القوات البرية.
- وفي عام 1992 تولى قيادة وحدة الحفاظ على الأمن الداخلي، في منطقة سيلوبي، بولاية شرناق.
- كما شغل منصب مساعد قائد اللواء التركي في البوسنة والهرسك.
- وفي عام 1995 عمل مستشارا عسكريا في رئاسة الوزراء.
- ترقى إلى رتبة فريق عام 2009، وتولى قيادة الفرقة الرابعة، ورئاسة المخابرات العامة في رئاسة الأركان التركية.
- وفي عام 2013، أصبح الرئيس الثاني لقيادة الأركان العامة، واستلم قيادة قوات الدرك، ما بين 2016 و2017.
- كما تولى قيادة القوات البرية في الثاني من أغسطس 2017.
- شغل منصب رئيس أركان الجيش التركي منذ 10 يوليو 2018 .