الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبرز المعلومات عن يشار غولار وزير الدفاع في الحكومة التركية الجديدة

وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي الجديد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيل الحكومة الجديدة، وتم تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، كما أعلن عن تعيين قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع.

- أبرز المعلومات عن وزير الدفاع التركي الجديد

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولار.

  • ولد في 18 سبتمبر 1954 في أردهان.
  • تخرج من المدرسة الحربية برتبة ملازم.
  • تولي قيادة العديد من الفرق العسكرية بين 1975 و1984.
  • وأكمل غولر، مسيرته العسكرية في الأكاديمية الحربية، حيث تخرج منها في 1986.
  • أنهى تحصيله في أكاديمية القوات المسلحة عام 1988.
  • شغل في الفترة الممتدة بين 1988 و1991، منصب ضابط مسؤول عن التخطيط في إدارة التفتيش والتقييم لقيادة القوات البرية.
  • وفي عام 1992 تولى قيادة وحدة الحفاظ على الأمن الداخلي، في منطقة سيلوبي، بولاية شرناق.
  • كما شغل منصب مساعد قائد اللواء التركي في البوسنة والهرسك.
  • وفي عام 1995 عمل مستشارا عسكريا في رئاسة الوزراء.
  • ترقى إلى رتبة فريق عام 2009، وتولى قيادة الفرقة الرابعة، ورئاسة المخابرات العامة في رئاسة الأركان التركية.
  • وفي عام 2013، أصبح الرئيس الثاني لقيادة الأركان العامة، واستلم قيادة قوات الدرك، ما بين 2016 و2017.
  • كما تولى قيادة القوات البرية في الثاني من أغسطس 2017.
  • شغل منصب رئيس أركان الجيش التركي منذ 10 يوليو 2018 .
الرئيس التركى الحكومة الجديدة وزير الدفاع التركي يشار غولار تركيا

الأكثر قراءة

البنك الإفريقى للتنمية يعتزم نشر 20 مليون دولار فى قطاع البنية التحتية

ضبط 1206 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

9 سنوات إنجازات للسيسى حققت الأمن الغذائى رغم الأزمات العالمية

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا فى حادث قطارات الهند

"ربيع": الدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة تعطلت خلال عبور قناة السويس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة