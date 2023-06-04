أبرز المعلومات عن يشار غولار وزير الدفاع في الحكومة التركية الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيل الحكومة الجديدة، وتم تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، كما أعلن عن تعيين قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع.

- أبرز المعلومات عن وزير الدفاع التركي الجديد

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولار.