الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. شكرى أبو عميرة يكشف كواليس إذاعة اجتماع سد النهضة بحضور مرسى

شكري أبو عميرة
شكري أبو عميرة

كشف شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا، كواليس إذاعة اجتماع سد النهضة بحضور محمد مرسي، مشيرا إلى أن باكينام الشرقاوي مستشارة مرسي هي من طلبت إذاعة الاجتماع على الهواء. 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه نصح بعدم إذاعة الاجتماع على الهواء، متابعا: "أنا فرحان إنه اتذاع على الهوا، وإحنا كإعلاميين داخل المطبخ نفرح إن ده على الهوا".

وحول خطة تغطية التليفزيون لثورة 30 يونيو، أوضح، أنه اجتمع مع صلاح عبد المقصود وزير الإعلام وقتها، وتم عمل اجتماع بحضور كل القطاعات داخل الإذاعة والتليفزيون، منوها بأنه تم الاتفاق على تقديم إرادة الشعب في كل ميادين مصر، وأننا لن نكرر سيناريو 25 يناير.

وتابع: "أعتقد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وافق اعتقادا أن مفيش حاجة هتحصل، وكمان لم يكن لديه خيار، لأن كل العاملين بالإذاعة والتليفزيون أجمعوا على ذلك، وقمنا بتشكيل غرفة عمليات مركزية، وقلنا هنشتغل من كل حتة في مصر".

ولفت إلى أنه تم توحيد البث في كل القنوات في 30 يونيو، وتم توجيه كل عربات النقل المباشر في كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه يوم 28 يونيو بعد خطاب محمد مرسي، كان هناك اجتماع مع الهيئة الإعلامية الحرة في مدينة نصر، وبدأ الاجتماع، ووقتها قالوا: "عاوزين نخطط لـ30 يونيو وقلت وقتها إحنا خططنا بحضور وزير الإعلام، ولكن قالولي لي بعض القنوات محتاجين نوقفها في 30 يونيو، ورديت بأنني لا أوافق، وقلت وقتها لما وقفنا الإنترنت في 25 يناير أيام مبارك، لو كان هيطلع مليون طلع 10 ملايين".

شكري أبو عميرة اجتماع سد النهضة محمد مرسي محمد الباز برنامج الشاهد

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية جديدة تضرب أسوان

شكرى أبوعميرة: قلت لوزير الإعلام الإخوانى الحكاية انتهت فطلب منى التلاعب بالصورة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

بتكلفة تتعدى المليار جنيه.. إقامة صرح طبى بقويسنا على مساحه 5 أفدنة

بالدرجات.. تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة ومحافظات أخرى لما بعد الشهادة الإعدادية

قراءة فى ديوان "تمثال عيونه مدمعة" الفائز فى مسابقة النشر الإقليمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة